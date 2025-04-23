إصابات بينهم طفل جراء اعتداء قوات الاحتلال على مواطنين في بيت فجار جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

بيت لحم – أُصيب عدد من المواطنين، بينهم طفل، بجروح ورضوض، مساء اليوم الأربعاء، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب، خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد مراسل صحافي، نقلًا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدد من أحيائها، واعتدت على مجموعة من المواطنين بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة.

ومن بين المصابين الطفل أحمد محمد ديرية (14 عامًا)، الذي تعرّض لرضوض في مختلف أنحاء جسده، بالإضافة إلى إصابة في الرأس نُقل على إثرها لتلقي العلاج.

وتتواصل الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى الضفة الغربية، في إطار سياسة التصعيد الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال.