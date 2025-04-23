شهيد ومصابون في قصف "إسرائيلي" استهدف مدينة دير البلح وسط القطاع

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء23/4/2025م، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارة "إسرائيلية" استهدفت مدينة دير البلح وسط القطاع.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع السلام بمدينة دبر البلح، ونقلت على اثره طواقم الإسعاف جثمان شهيد و4 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط المدينة، جراح بعضهم وصفت بالخطيرة.

وفي آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت استشهاد 39 مواطنا وإصابة 105 اثر ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 51,305 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 117,096 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.