برشلونة يمدد عقد مدربه الألماني فليك حتي صيف 2027

فلسطين اليوم

حسم نادي برشلونة الإسباني، مستقبل الألماني هانز فليك، مدرب الفريق، الذي ينتهي عقده في صيف 2026

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد توصل برشلونة إلى اتفاق مع فليك بشأن التمديد حتى صيف 2027، وذلك بعد المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن الاتفاق الجديد سيعلن بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن برشلونة لن يعلن تجديد عقد فليك الآن، لعدم تشتيت الفريق في الوقت الحالي، خاصة أنه ينافس على الفوز بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا)

وذكرت أنه سيتم تأجيل إعلان التجديد أيضا بسبب أن برشلونة لا يتمتع حاليا بهامش مالي وفقا لقانون "اللعب المالي النظيف" سواء لتسجيل لاعبين جدد أو لتجديد العقود الحالية.

وكانت رابطة الليجا أبلغت برشلونة بهذا الأمر قبل أسابيع، بعد أن رفضت المصادقة على صفقة بيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب كامب نو الجديد.