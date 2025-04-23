الأردن تعلن حظر جماعة "الإخوان المسلمين" واعتبارها جمعية غير مشروعة

فلسطين اليوم

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء23/4/2025م، حظر كافة نشاطات "جماعة الاخوان المسلمين" في الأردن واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وقال الفراية في مؤتمر صحفي :" نعلن اليوم الأربعاء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".

وأضاف :" ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة كما يمنع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".

وتابع :" حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية و اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، مبيناً أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين.

كما بين وزير الداخلية ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة، مؤضحا ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار.

وأضاف :" ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام"، مؤكداً تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".

وختم الفراية مؤتمره مؤكدا:" حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره الإخلال بمقدراته "في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم".

وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء، إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، وتوقيف 16متهما بالتورط فيها، ردت جماعة الاخوان على ذلك ببيان قالت فيه :" وجاء في بيان الجماعة: "نؤكد أن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلاميا من مجريات وأحداث وأفعال، هو أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة".