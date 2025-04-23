قيادي في حماس ينتقد عباس بعد خطابه في الوطني

الساعة 02:50 م|23 ابريل 2025
باسم نعيم.JPG
باسم نعيم.JPG

فلسطين اليوم

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ماس باسم نعيم اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، أن رئيس السلطة محمود عباس يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر.

وقال نعيم: إن محمود عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف جزءا كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية.

وألقى عباس، خطاباً خلال جلسات المجلس المركزي، تضمن إساءات لقوى المقاومة الفلسطينية.

 