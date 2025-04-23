قيادي في حماس ينتقد عباس بعد خطابه في الوطني

فلسطين اليوم

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ماس باسم نعيم اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، أن رئيس السلطة محمود عباس يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر.

وقال نعيم: إن محمود عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف جزءا كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية.

وألقى عباس، خطاباً خلال جلسات المجلس المركزي، تضمن إساءات لقوى المقاومة الفلسطينية.