اجتماع للكابنيت غداً لمناقشة خطة توزيع المساعدات في غزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، أن الكابنيت سيعقد اجتماعاً لمناقشة خطة واضحة بخصوص توزيع المساعدات في غزة.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن الكابنيت سيعقد مجددًا غدًا الساعة السابعه، بعد أن طلب رئيس الوزراء نتنياهو من الجيش تقديم خطة واضحة بخصوص توزيع المساعدات في غزة.

ومنعت إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي، الأمر الذي أدى لسوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية، جراء الحصار المشدد.