فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الأربعاء23/4/2025م، باستشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا لعائلة سكنيا شرق مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن سيارات مدنية نقلت جثامين 9 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى الأهلي العربي" المعمداني" ومجمع الشفاء اثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت استشهاد 39 مواطنا وإصابة 105 اثر ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 51,305 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 117,096 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.