9 شهداء في قصف متواصل ونسف مباني في رفح

الساعة 01:35 م|23 ابريل 2025
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فلسطين اليوم

قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال خلف تل الصوراني والريس شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

تحديث: 8 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على منزل في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة

استشهاد الشاب ساري محمد عطية بلي جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

طيران الاحتلال يقصف منزل يعود لعائلة الشرباصي في محيط شارع مشتهى شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.