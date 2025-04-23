القوات المسلحة اليمنية: الصاروخ الفرط صوتي وصل إلى هدفه في حيفا

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأفادت القوات المسلحة اليمنية، أن الصاروخ الفرط صوتي وصل إلى هدفه في حيفا ومنظومات الاحتـلال فشلت في اعتراضه.

كما أكدت أن الصاروخ على حيفا أحدث حالة من الخوف والهلع حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ.

وبينت أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية أيضا على هدف حيوي في يافا المحتلة بطائرة نوع يافا.

وقالت القوات المسحلة: إن شعبنا لن يتراجع ولن يتخلى عن تنفيذ واجباته وسيواصل عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار