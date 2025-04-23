39 شهيداً خلال 24 ساعة يرفع عدد شهداء العدوان إلى 51,305

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025،التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقد وصل مستشفيات قطاع غزة 39 شهيد(منهم 1 شهيد انتشال)، و 105 إصابة *خلال 24 ساعة الماضية.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وقد ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 51,305 شهيد و 117,096 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,928 شهيد، 5,055 اصابة)