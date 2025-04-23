39 شهيداً خلال 24 ساعة يرفع عدد شهداء العدوان إلى 51,305
أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025،التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
وقد وصل مستشفيات قطاع غزة 39 شهيد(منهم 1 شهيد انتشال)، و 105 إصابة *خلال 24 ساعة الماضية.
ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وقد ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 51,305 شهيد و 117,096 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.
كما ارتفعت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,928 شهيد، 5,055 اصابة)