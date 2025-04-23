سموتريتش يهدد بإسقاط الحكومة إذا لم تصعد ضد غزة

فلسطين اليوم

هدد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة إن لم يطلق بنيامين نتنياهو حملة لهزيمة حماس واحتلال قطاع غزة.

كما دعى سموتريتش إلى فرض حكومة عسكرية مؤقتة وتنفيذ خطة ترمب بتهجير الفلسطينيين.

وقال سموتريتش، الذي انتقد إدارة الحرب الحالية، إنه إذا لم يتم تصعيد القتال، فإن الحكومة "لا مبرر لوجودها".

وقالت قناة كان العبرية، إن سموتريتش يقود توجهاً داخل الكابينت، ينضم إليه وزراء مثل وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، بالعودة الفورية إلى حرب شاملة، بهدف حسم المعركة نهائياً، مقابل تيار آخر يمثله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ومعظم وزراء «الليكود» يقوم على مواصلة الضغط التدريجي، على أمل أن تُجبَر «حماس» مع الوقت على تقديم تنازلات.