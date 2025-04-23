بيان دولي مشترك: إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات لغزة

فلسطين اليوم

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، بدون عراقيل أو قيود.

وفي بيان مشترك لوزراء الخارجية بشأن غزة، قالوا إن " إسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات دون عراقيل".

وأضاف البيان أنه لا ينبغي أبدا استخدام المساعدات أداة سياسية.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق كل معابر قطاع غزة لليوم الـ51 على التوالي، تزامنا مع استمرار المجازر الدموية وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.