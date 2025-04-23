25 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 25 مواطنا وأصيب آخرون في غارات الاحتلال على أنحاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 25 مواطنا في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، 20 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

واستشهد مواطن وأصيب خمسة آخرين، في قصف مسيرة للاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي شمال غربي خان يونس جنوبي القطاع.

وفي مدينة غزة، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 10 شهداء جراء قصف إسرائيلي لمدرسة يافا التي تؤوي نازحين شمال شرقي المدينة.

وأفد الدفاع المدني بغزة، باستشهاد 4 مواطنين وفقدان آخرين بقصف الاحتلال منازل في شارع النخيل بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وانتشل 3 شهداء، وعدد من الإصابات، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة شعبان في شارع غزة القديم بجباليا البلد، شمال قطاع غزة.

ووصل فجر اليوم إلى مجمع ناصر الطبي 5 إصابات في استهداف خيمة خلف محطة الاغا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس 1890 مواطنًا وأصيب 4950 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.