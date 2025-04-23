الصحة بغزة تستنكر استهداف الاحتلال مستشفى الدرة

فلسطين اليوم

استنكرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء استهداف الاحتلال يوم أمس، مستشفى الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة شمال قطاع غزة.

وقالت الصحة في تصريح لها، إن القصف ألحق أضرار كبيرة بقسم العناية المركزة، ومنظومة الطاقة البديلة داخل المستشفى، مشيرة إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بمنع الدواء والغذاء عن أطفال غزة، بل يُمعن في حرمانهم الحياة.

وجددت الصحة مُطالبتها للجهات المعنية، بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية، وتجريم ممارسات الاحتلال بحقها.

ويوم أمس، استهدفت طائرات الاحتلال ألواح الطاقة البديلة بمستشفى الدرة للأطفال، بحي التفاح شرقي مدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال قسم العناية المركزة بالمستشفى.