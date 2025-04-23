40% من مرضى الكلى توفوا خلال الحرب على غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء إن أكثر من 400 مواطن يمثلون 40 في المئة من مرضى الكلى توفوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب نقص العلاج.

وأشارت الصحة، إلى أن 11 مريضا كانوا يحتاجون إلى غسيل كلى، توفوا منذ بداية آذار مارس الماضي في القطاع.

ويواجه قطاع غزة كارثة صحية متفاقمة نتيجة استمرار حصار الاحتلال المشدد وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من شهرين.

وتسبب هذا الإغلاق بتوقف دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، ما أدى إلى تفاقم حاد في أزمة الأدوية والرعاية الصحية، خصوصاً بالنسبة إلى المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة.

ووفق معطيات جهاز الإحصاء الفلسطيني، هناك نحو 350 ألف مريض بالأمراض المزمنة في قطاع غزة، من بينهم 71 ألف مصاب بالسكري، و225 ألفاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و45 ألف مريض بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى آلاف المرضى المصابين بالسرطان وأمراض الكلى وأمراض خطيرة أخرى، هؤلاء جميعاً محرومون اليوم من تلقي الرعاية الصحية الأساسية في ظل انهيار القطاع الصحي.