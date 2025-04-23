93 يوما من العدوان على جنين.. تجريف وإحراق منازل

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ93 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت صباح اليوم، الرصاص الحي والقنابل الدخانية قرب دوار العودة في محيط مخيم جنين.

ووفق المصادر، سمع دوي انفجار في عمق المخيم حيث يمنع جيش الاحتلال المواطنين من الاقتراب أو الوصول إليه.

كما نصبت قوات الاحتلال صباحا، بوابة حديدية على مدخل مخيم جنين

ومنذ بدء العدوان على جنين ومخيمها في 21 يناير الماضي، استشهد 39 مواطنا وأصيب واعتقل العشرات.

ومساء أمس، اقتحمت مدرعات الاحتلال، بلدة يعبد جنوب جنين ودمرت مركبة لمواطن وبسطات للخضار وأعمدة للكهرباء، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما هدمت جرافات الاحتلال 10 دفيئات زراعية للمواطن واصف أبو فرحة ونجله، والمقامة على مساحة 10 دونمات، في قرية الجلمة شمال جنين.

وأكد رئيس بلدية جنين، محمد جرار، أن آليات الاحتلال تواصل عمليات الهدم داخل المخيم وسط تعتيم كامل حول عملها.

وأضاف أن الاحتلال دمر نحو 600 منزل بشكل كامل، إضافة إلى أن كل بيوت ومنازل المخيم لحقها دمار جزئي، وأصبحت غير صالحة للسكن.

وأوضح جرار، أن العمل ما يزال جارياً لتأمين منازل متنقلة بشكل مؤقت للنازحين الذي بلغ عددهم 21 ألف نازح، إذ سيتم العمل على استيعاب الأكثر حاجة في الفترة الأولى من خطة تأمين البيوت المتنقلة التي تعمل الحكومة عليها.