انخفاض سعر الذهب بعد وصوله إلى مستوى قياسي غير مسبوق

فلسطين اليوم

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وأبدى تفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 3315.49 دولار للأونصة.

وبحلول الساعة 0256 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3357.11 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 3366.80 دولار.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، إنّ التلميح إلى مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين وتراجع ترامب عن تهديده بإقالة باول تسببا في هبوط أسعار الذهب.