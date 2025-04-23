الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين خلال اقتحامه بلدة الظاهرية

فلسطين اليوم

احتجزت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وانتشرت في كل أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين ودهمت عددا كبيرا منها، واحتجزت العشرات من المواطنين في ديوان أحد العائلات، بعد أن حطمت بوابته وحولته إلى مركز تحقيق ميداني.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مركز الطوارئ التابع لبلدية الظاهرية واعتدت على من فيه من طواقم طبية ومرضى، كما حطمت بعض محتوياته.

وأجلت مديرية تربية جنوب الخليل دوام المدارس بسبب تواصل اقتحامات الاحتلال لبلدة الظاهرية.