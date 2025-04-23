"عدم مصداقية وسلوك خطير".. هآرتس تكشف تفاصيل عن مقتل المسعفين برفح

فلسطين اليوم

كشف تحقيق لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة في قضية قتل 12 مسعفا وموظفا إغاثيا فلسطينيا في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن مواد جمعها الجيش من الميدان هي التي كشفت تفاصيل جديدة بشأن قتل مسعفين وموظفي الاغاثة في رفح.

وكشفت المواد أن الجنود علموا مسبقا بتحرك سيارات الإسعاف برفح وأطلقوا النار باتجاهها لثلاث دقائق ونصف.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن جنود الاحتلال علموا مسبقا بتحرك سيارات الإسعاف برفح وأطلقوا النار باتجاهها لثلاث دقائق ونصف، موضحة أن إطلاق النار نفذ من مسافة صفر.

وأكد التحقيق الذي نشرته الصحيفة العبرية، أن إطلاق النار على المسعفين وموظفي الإغاثة استمر رغم محاولتهم التعريف عن أنفسهم للجنود.

وأضافت الصحيفة أن المواد التي جمعت من الميدان تكشف عن عدم المصداقية بنقل المعلومات للقادة، وعن سلوك عملياتي خطير.

وسبق أن استنكر الهلال الأحمر الفلسطيني "كذب" جيش الاحتلال في تقريره بشأن مقتل المسعفين بنيران جنوده في قطاع غزة في آذار/مارس.



وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر نبال فرسخ في رام الله "ما دام الكذب سيد الموقف في التقرير فهو باطل وغير مقبول لأنه يحتوي على تبرير للقتل وتحميل المسؤولية عن الموضوع لخطأ شخصي في قيادة الميدان والحقيقة غير ذلك".