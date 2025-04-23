37 يوما على استئناف العدوان على غزة.. مجازر وحصار وتجويع

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 بعد استئناف حربه وتنصل حكومته من اتفاق وقف إطلاق نار، مخلفا مئات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا.

وأفادت مصادر طبية بإرتقاء أكثر من 12 مواطنا في غارات متفرقة على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفجر اليوم، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال باستهداف خيمة تؤوي نازحين في مدرسة يافا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما أفاد الدفاع المدني بغزة، باستشهاد 4 مواطنين وفقدان آخرين جراء قصف الاحتلال منازل في شارع النخيل بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وانتشل 3 شهداء، وعدد من الإصابات، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة شعبان في شارع غزة القديم بجباليا البلد، شمال قطاع غزة.

ووصل فجر اليوم إلى مجمع ناصر الطبي 5 إصابات في استهداف خيمة خلف محطة الاغا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال منازل في رفح جنوبي القطاع، فيما نسف منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح شرق مدينة غزة مما الحق أضراراً كبيرة به.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ 51 إغلاق المعابر بشكل كامل ما أحدث أزمة إنسانية غير مسبوقة، في ظل نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود، ما يهدد بوقوع مجاعة حقيقية.

وارتفعت حصيلة العدوان منذ استئناف حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي إلى 1890 شهيدا ، و4950 مصابا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 51 ألفاً و266، وعدد المصابين 116 ألفاً و991.