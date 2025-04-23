تعرف على حالة طقس في فلسطين اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الجو خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة جافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 12-14 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما عن طقس الليلة؛ فتوقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.