جيش الاحتلال يرصد صاروخا من اليمن تجاه الأراضي الفلسطينية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، رصده صاروخا مصدره اليمن استهدف شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن أصوات انفجارات سُمعت في أجواء حيفا المحتلة نتيجة محاولة اعتراض الصاروخ اليمني.

بدوره أوضح جيش الاحتلال أن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق شمالي فلسطين تم بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

و‌دعت شرطة الاحتلال المستوطنين الى تجنب الاقتراب من بقايا الصاروخ.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) إنها لم تتلق أي مكالمات بخصوص سقوط صاروخ أو وقوع إصابات.

ورأت صحيفة معاريف العبرية أن " إطلاق صاروخ من اليمن نحو الشمال حدث غير عادي".

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، فتحت القوات المسلحة اليمنية جبهة إسناد لغزة ومقاومتها، وشنت عمليات عسكرية ضد كيان الاحتلال وكل من يدعمه.

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