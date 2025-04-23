الأمم المتحدة: لا نية لنزع ولاية "أونروا"

فلسطين اليوم

قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الثلاثاء، أن الأمم المتحدة لا تنوي بأي شكل من الأشكال تغيير الولاية الممنوحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من الجمعية العامة.

وأكد "دوجاريك"، في مؤتمر صحفي في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، أن "الأونروا ليست مُستهدفة، لكنها تعمل في بيئة فريدة، فيما الضغوط المالية على المنظمة، والوضع الأمني ​​الذي نُسلط الضوء عليه يوميًا، سواء في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن العمل الذي اضطرت إلى القيام به خلال الصراع في سوريا ولبنان".

وشدد على أن الأمم المتحدة تحاول جاهدة أن تقدم الدعم لـ"الأونروا"، لكي تقدم مهمتها في هذه البيئة المُعقدة للغاية، مشيرا إلى أن وكالة الأونروا مُنحت ولاية من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن نزعها عنها أو إلغاؤها.

بدورها قالت مديرة التواصل والاعلام في وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، جولييت توما، إن الوكالة تحاول مواجهة تحديات غير مسبوقة تهدد استمرار عملها،وأن الموظفين يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية.