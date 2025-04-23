الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملة اقتحامات تخللتها مداهمة عدة منازل، واعتقال أكثر من 26 مواطنًا.

وتركزت حملة الاعتقالات في بلدة كوبر شمال رام الله حيث اعتقلت قوات الاحتلال 24 مواطنًا على الأقل، من بينهم الأسيرة المحررة حنان البرغوثي.

وعرف من معتقلي كوبر عامر مهند، الشيخ ياسر أبو مصعب، عاصف البرغوثي أبو عمر، محمد فرج زيبار، أنس سرحان، أحمد عبد الله، إبراهيم العبد، صالح البرغوثي ونجله آدم البرغوثي، لطفي البرغوثي وأولاده يحيى ومحمد، مجاهد وجدي، الشيخ زهران الفحل، إبراهيم ضياء، قسم البرغوثي، يوسف سرحان، ساهر البرغوثي وأولاده معتز وصهيب، وخلدون البرغوثي ونجله عماد

كما حولت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر في صفقة التبادل الأخيرة، والمبعد إلى الخارج نائل البرغوثي، إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق.

وفي بلدة بيت فوريك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فؤاد زياد نصاصرة بعد دهم منزل عائلته في حارة خلف الكازية في بيت فوريك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث بشار فارس نصاصرة من داخل منزل عائلته في حارة النصاصرة في البلدة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 16 ألف مواطن من الضفة والقدس المحتلتين، بحسب هيئات الأسرى.