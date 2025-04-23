العدوان الأميركي يتجدد على اليمن

فلسطين اليوم

جدد الطيران الأميركي، فجر اليوم الأربعاء، عدوانه على اليمن مستهدفا محافظتي الحديدية وتعز.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن الطيران الأميركي شن 4 غارات استهدفت مطار مدينة الحديدة.

كما استهدفت الغارات الأميركية شبكة الاتصالات بمنطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأسفر العدوان الأميركي على اليمن منذ 18 آذار/مارس الماضي، حتى اليوم، عن ارتقاء مئات الشهداء وجرح المئات جراء استهداف الأحياء المدنية والمنشآت الحيوية.

وتشن القوات الأميركية عدوانا على اليمن لمساندته قطاع غزة ومقاومته.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إسقاطها طائرة "MQ-9" أميركية للمرة السابعة خلال شهر نيسان/أبريل الجاري، وتنفيذها عمليتين استهدفتا حاملتَي طائرات أميركية في البحرين الأحمر والعربي.