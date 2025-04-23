مجزرة جديدة.. 10 شهداء في استهداف الاحتلال مدرسة يافا بغزة

فلسطين اليوم

استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة يافا شرق مدينة غزة، شمال القطاع.

وأفاد الدفاع المدني بغزة، بانتشال طواقمه 10 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة يافا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، اشتعلت النيران في محطة أبو جبة للبترول المقابلة لمدرسة يافا، التي تؤوي نازحين بحي الدرج، بعد قصف المدرسة.

وفي وقت سابق فجر اليوم الأربعاء، أصيب 5 مواطنين جراء قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس.

وارتفعت حصيلة العدوان منذ استئناف حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي إلى 1890 شهيدا ، و4950 مصابا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 51 ألفاً و266، وعدد المصابين 116 ألفاً و991.