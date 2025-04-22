نتنياهو يطلب إلزام رونين بار بتحديد موعد استقالته

فلسطين اليوم

طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء ،من المحكمة العليا إلزام رئيس الشاباك رونين بار بتحديد موعد استقالته.

وقالت هيئة البث العبرية، إن الحكومة طلبت من المحكمة العليا أن يعلن رئيس الشاباك عن الموعد المحدد لتقديم استقالته، وذلك بعد أن أشار بار في تصريحه المشفوع بالقسم للمحكمة إلى نيته الاستقالة قريبًا بدون تحديد موعد واضح.

وأكد ديوان نتنياهو في بيان أصدره اليوم، أن اتصالات جرت خلال الأسبوعين الأخيرين بين مدير مكتب رئيس الشاباك، بار، وسكرتير الحكومة، فوكس، بهدف ضمان استقرار العلاقات بين الجانبين وتجنب تقديم بار تصريحًا مشفوعًا بالقسم ضد إقالته من منصبه.

وأشار البيان إلى أن المحادثات تمت بموافقة كل من رئيس الشاباك ورئيس الوزراء، وتهدف إلى التوصل إلى توافق حول كيفية إنهاء مهام بار في منصبه بالتراضي ودون الحاجة للجوء إلى المحكمة.

ونفى البيان ما تم تداوله من أكاذيب بشأن تصريح بار، مؤكداً أنه لا أساس من الصحة للتهم الموجهة ضد فوكس بشأن هذا الموضوع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية قبل أيام، بأن بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا على بار لعدم تقديم التصريح إلى محكمة الاحتلال العليا، والتوصل إلى اتفاق حول موعد انتهاء مهام بار في منصبه.