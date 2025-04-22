"هيومن رايتس": يجب إجبار "إسرائيل" على رفع الحصار وإعمار غزة

فلسطين اليوم

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"،اليوم الثلاثاء، إنه يجب الضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على رفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين المحتلة، عمر شاكر، في تصريحات إعلامية أن التواطؤ الأميركي في عهد الرئيس جو بايدن الذي زاد أكثر في عهد دونالد ترامب، هو الذي يجرئ "إسرائيل" على التمادي في قتل المزيد من المدنين الذين جلهم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن ما تقوم به "إسرائيل" في غزة هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وسط صمت دولي

وقال "شاكر"، أن استخدام حكومة الاحتلال التجويع تكتيكا يعد جريمة حرب، يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية. مضيفا أن القرار السياسي" الإسرائيلي" لاستعمال الأطفال أداة ضغط يعد جريمة حرب غير مسبوقة.

وحثت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات والمنظمات الدولية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة.