الاحتلال يقتحم "يعبد" بمدرعات ويعيث خرابا

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد بمدرعات "إيتان" وتسببت بأضرار مادية في مركبة لأحد المواطنين

كما دمرت قوات الاحتلال بسطات الخضار في حارة العمارنة وأعمدة كهرباء في شوارع البلدة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قود جنوب جنين، بدون أن يبلغ عن اعتقالات.

ويصعد الاحتلالمن اقتحاماته لبلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة جنين ومخيمها قبل 92 يوما، وسط مداهمات واعتقالات، وتدمير للممتلكات.