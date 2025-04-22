مصر تطالب بانسحاب الاحتلال بشكل كامل من جنوب لبنان

فلسطين اليوم

طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، بضرورة انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من جنوب لبنان، التزامًا باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، حيث جدد عبد العاطي دعم مصر لجهود لبنان في استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد الوزير المصري على إدانة بلاده الشديدة لاعتداءات الاحتلال المتكررة، مؤكدًا رفض القاهرة القاطع لأي مساس بسيادة لبنان أو انتهاك لسلامة أراضيه.

وطالب عبد العاطي بضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتنفيذ بنوده دون انتقائية، بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على أراضيها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بموعد الانسحاب الكامل من الجنوب اللبناني في 18 فبراير/ شباط الماضي، مكتفية بانسحاب جزئي، فيما لا تزال تحتل خمس تلال استراتيجية.

وفي سياق متصل، أكد عبد العاطي استمرار التنسيق المصري مع قطر والولايات المتحدة، للعودة إلى اتفاق 19 يناير بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إن حركة حماس التزمت ببنود الاتفاق، بينما تراجع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، رضوخًا لضغوط من حلفائه المتطرفين.

وأوضح عبد العاطي أنه ناقش مع نظيره اللبناني التحركات العربية - الإسلامية لتنفيذ خطة التعافي وإعادة إعمار غزة بمشاركة فلسطينية كاملة وعلى الأرض.