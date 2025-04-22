4 شهداء بقصف للاحتلال على خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخر، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن طائرة حربية مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخًا تجاه مجموعة من المواطنين المدنيين خلال تواجدهم في بلدة بني سهيلا، شرقي خانيونس.

وأفادت مصادر طبية، بوصول 4 شهداء ومصاب إلى مستشفى ناصر الطبي والمشفى الأوروبي جراء استهداف إسرائيلي في بلدة بني سهيلا.

واؤتفعت حصيلة الشهداء منذ استئناف حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي إلى 1890 شهيدًا، و4950 مصابا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 51 ألفاً و266، وعدد المصابين 116 ألفاً و991 بجروح متفاوتة وخطيرة.