الأردن يجدد رفضه لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة

فلسطين اليوم

جدّد ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشددًا على خطورة التصعيد المستمر والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، في قصر الحسينية وفدًا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس الأميركي.

وأكد الملك عبدالله أهمية استعادة وقف إطلاق النار في غزة، والعمل الفوري على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما شدد ملك الأردن على "خطورة استمرار التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات في القدس"، مجددا رفض بلاده "لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة".