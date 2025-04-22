100 جامعة أميركية ترفض تدخلات الترمب بشؤون التعليم

فلسطين اليوم

وقّعت أكثر من 100 جامعة وكلية أميركية بيانًا مشتركًا يدين تدخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شؤون التعليم العالي، واصفةً إياه بـ"التدخل السياسي غير المبرر".

وأكد البيان الذي نشرته رابطة الجامعات والكليات الأميركية (AAC&U)، رفضه لاستخدام إدارة ترامب أدوات التمويل الحكومي والضرائب كوسائل ضغط على الجامعات الرائدة.

ومن بين الموقعين على البيان رؤساء جامعات مرموقة مثل هارفارد وبرينستون وبراون، مؤكدين رفضهم لأي تدخل سياسي يهدد استقلال المؤسسات التعليمية.

وأشار البيان إلى أن الهدف ليس معارضة الرقابة المشروعة أو الإصلاحات الضرورية، بل مواجهة التهديدات التي تمس جوهر الحرية الأكاديمية.

وأكد الموقعون دعمهم للشفافية والعدالة المالية، لكنهم رفضوا ربط التمويل العام بمواقف سياسية أو استخدامه كوسيلة للابتزاز.

وشدد البيان على أهمية حماية حرية التعبير وتنوع الآراء داخل الحرم الجامعي، ورفض أي محاولات للرقابة أو التهديدات بالطرد أو التقييد.

وتستخدم إدارة ترامب التخفيضات المالية كوسيلة للضغط على الجامعات لمنع الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين.

وهددت الإدارة الفيدرالية بتجميد التمويل وإلغاء الإعفاءات الضريبية لجامعات عدة، منها جامعة هارفارد، بسبب احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

وفتحت الإدارة الأميركية تحقيقًا في استخدام جامعة هارفارد لمنح تفوق 8.7 مليارات دولار، بحجة التأكد من التزامها بقوانين الحقوق المدنية.

كما جمدت إدارة ترامب تمويلًا بقيمة 2.2 مليار دولار لهارفارد، وعلّقت عقودًا حكومية بقيمة 60 مليون دولار.