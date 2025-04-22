سرايا القدس تقصف قوة هندسية للاحتلال في غزة

فلسطين اليوم

قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قوة للاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح بمدينة غزة شمال القطاع.

وأعلنت سرايا القدس في بيان لها اليوم الثلاثاء، قصفها بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" قوة هندسة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وتواصل سرايا القدس تصديها لتوغل قوات الاحتلال مؤكدة استمرار عملياتها ضد الاحتلال الذي يرتكب مجازر ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.