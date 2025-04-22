الاحتلال يجبر عائلات في طولكرم على إخلاء منازلها

فلسطين اليوم

أجبر جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من عائلات الحي الشرقي بطولكرم شمال الضفة الغربية على إخلاء منازلها، وأمهلها حتّى الساعة السابعة مساءً للخروج منها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ86 على التوالي، ولليوم الـ73 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني خطير من اقتحامات ومداهمات، واعتقالات، واستيلاء على منازل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.

كما تسبب في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 24 ألف مواطن، إلى جانب مئات المواطنين من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.