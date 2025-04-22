صفقة أم تصعيد.. ماذا سيبحث "الكابينت" الليلة؟

فلسطين اليوم

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء 22 إبريل 2025، تفاصيل ما سيبحثه الكابينت الإسرائيلي في اجتماعه المقرر عقده الليلة.

وقالت الصحيفة العبرية: "إن اجتماع الكابينت المقرر الليلة سيبحث قضية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وآليات تنفيذ ذلك، وسيطالب الوزراء بإجابات حاسمة حول إدارة الحرب مستقبلًا".

وتابعت: "إضافة إلى ذلك سيناقش الكابينت تحديد موعد نهائي تبدأ بعده مرحلة قتالية أكثر تصعيدًا إن لم يتم التوصل لصفقة أسرى".

من المقرر أن يلتئم "الكابينت" الإسرائيلي، مساء اليوم، لحسم مستقبل الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وينعقد الاجتماع وسط تباين في وجهات نظر الوزراء بين مطالب بحرب شاملة، ومؤيد لتصعيد تدريجي لتحسين شروط التفاوض مع حركة "حماس" واستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس "إسرائيل" بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.