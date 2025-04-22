"الجهاد" تنعى الشهيد الدكتور عطوي الذي اغتاله الاحتلال في لبنان

فلسطين اليوم

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 22 إبريل 2025، للجماعة الإسلامية، قيادة وكوادر وأنصاراً، بأحرّ آيات التعازي وأصدق مشاعر المواساة باستشهاد القيادي فضيلة الدكتور الشيخ حسين عطوي، الذي ارتقى شهيدًا صباح اليوم باستهداف صهيوني غادر لسيارته على طريق بعورتا في جبل لبنان.

وقالت الحركة في بيان تعزية: "لقد عرفنا الشهيد عطوي مجاهداً صلباً، عاش حياته لأجل فلسطين في ثبات لا يلين، قدم سني حياته مجاهداً للاحتلال في جنوب لبنان وعلى مشارف أرضنا المحتلة.

وأضافت: "لقد سخر علمه وجهده وجهاده في سبيل مرضاة الله ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين. وإننا سنذكر في سيرة حسين عطوي المضيئة موقفه الثابت في وجه الباطل، وصموده الشجاع في لحظات الخطر، وما بذله من تضحيات جسام في سبيل عزّة شعبه وأمته ومقاومة طاغوت الاحتلال.

كما تقدمت بأحر التعازي من أفراد عائلة الشهيد الدكتور حسين عطوي وأصدقائه وطلابه ومحبيه فإننا نسأل الله تعالى أن يتقبّله بواسع رحمته.