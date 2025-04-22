سياسيون فرنسيون: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة ويجب ملاحقتها دولياً
أكد سياسيون فرنسيون، اليوم الثلاثاء 22 إبريل 2025، أن "إسرائيل" تنتهك كل القوانين الدولية في الحرب على غزة، داعين المجتمع الدولي التدخل لوقفها.
وطالب السياسيون، تأكيد اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية وملاحقة مجرمي الحرب حسب المحكمة الجنائية الدولية، ووقف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وقالوا: "علينا جعل الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطلباً شعبياً في فرنسا وسنقوم بتحركات خلال الأيام المقبلة".
وأضاف السياسيون: "يجب أن يعلم الجميع أن ما يحدث في غزة حرب سياسية وليست دينية".
وتابعوا: "نحتاج إلى تضامن كبير من المجتمع الدولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم وقف الحرب على غزة".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.