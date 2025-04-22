حماس تُعقب على استهداف الاحتلال لمقرات البلديات في غزة

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس، اليوم الأحد 22 إبريل 2025، إن استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني لمقرات البلديات، وقصف معدات ثقيلة مخصصة للإنقاذ ورفع الأنقاض، من جرافات وآليات؛ هو إمعان إجرامي في حرب الإبادة، واستمرار لسياسية الاحتلال الفاشي في تعميق معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتدمير وسائل ومقومات الحياة المدنية فيه.

وعدّت الحركة في تصريح صحفي، تدمير الاحتلال لمعدات مدنية مُخصَّصة لإغاثة وإنقاذ المدنيين ومحاولة التخفيف من معاناتهم، بينها تسع من الجرافات التي تم إدخالها من مصر إلى غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي انتهكه الإرهابي نتنياهو؛ تأكيدٌ لطبيعة هذا الكيان المجرم المتحلل من كل القواعد الأخلاقية، وتعبير عن تنكّر حكومة الاحتلال الفاشي لالتزاماتها.

وأضافت، أن جرائم التدمير الممنهج لوسائل الحياة والمرافق المدنية في قطاع غزة، لن تنجح في دفع شعبنا للاستسلام لمخططات التهجير الخبيثة، أو تفلح في ثنيه عن التمسّك بأرضه، وإصراره وأبنائه في المقاومة الباسلة على التصدي للعدوان وكسره، والوصول إلى حقوقنا المشروعة بالحرّية وتقرير المصير.