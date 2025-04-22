الأهلي المصري يعلن عن أولى مبارياته استعداداً لكأس العالم للأندية 2025

فلسطين اليوم

يستعد النادي الأهلي المصري لخوض مباراته الودية الأولى استعداداً لمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويغادر الأهلي إلى الولايات المتحدة يوم 5 يونيو المقبل من أجل بدء معسكره التحضيري للمشاركة في البطولة العالمية المرتقبة والتي تنطلق يوم 15 يونيو.

ويشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد وسيلعب في المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وفي إطار التحضيرات أعلنت القناة الرسمية للنادي الأهلي عن خوض مواجهة ودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي أحد أبرز الأندية في قارة أمريكا الشمالية والذي يملك سجلا حافلا في بطولات "الكونكاكاف".

وقال شوبير خلال تصريحات في برنامج "حارس الأهلي" المذاع على قناة الأهلي: "الأهلي سيلعب مع باتشوكا المكسيكي وديا يوم 8 يونيو بدلا من ليون بعد عدم مشاركته في البطولة وتحدثنا مع المدير الرياضي لنادي باتشوكا وأكد هذا الأمر".

وتأتي تلك المواجهة ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر لرفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل ضربة البداية الرسمية خاصة أن الأهلي يقع في مجموعة قوية.

يذكر أن النادي الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.