3 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

فلسطين اليوم

استشهد 3 مواطنين، بينهم أطفال، اليوم الثلاثاء 22 إبريل 2025، إثر استهداف من طائرات إسرائيلية حربية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بارتقاء 3 شهداء بينهم طفلان، إثر قصف إسرائيلي في محيط مسجد عبدالله عزام شمال مخيم النصيرات، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، وتم نقلهم إلى مستشفى العودة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الشهداء هم: أحمد زهد وطفلين آخرين، لم تُحدد هويتهما.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.