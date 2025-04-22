"علماء اليمن" تدعو للنفير العام نصرة لغزة

فلسطين اليوم

جددت رابطة علماء اليمن، اليوم الثلاثاء 22 ابريل 2025، التأكيد على أن النفير الجهادي والجهوزية القتالية والاستعداد العالي للتضحية أصبح أوجب من أي وقت مضى.

وقالت الرابطة في تصريح صحفي: "إن الواجب الديني الشرعي والجهادي يتحتم أكثر ويتضيق أداء على الجيوش العربية في نصرة غزة وإسنادها"، مؤكدة على شرعية سلاح المقاومة وحرمة التعاطي مع فكرة نزع سلاح المجاهدين في فلسطين ولبنان واليمن وغيرها.

وفي نهاية التصريح، باركت الرابطة، المسارات التصعيدية الرادعة للقوات المسلحة وعملياتها المشروعة ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.