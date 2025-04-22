وفد حماس يتوجه إلى القاهرة لبحث مقترح صفقة "شاملة"

فلسطين اليوم

غادر وفد حركة حماس الدوحة متوجهاً إلى العاصمة القاهرة لبحث "الأفكار الجديدة" التي طرحها الوسطاء بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بأن الوفد ضم رئيس الحركة في غزة، د. خليل الحية، والذي يرأس وفد المنظمة للمفاوضات أيضاً، "سيلتقي مع المسؤولين المصريين ويناقش معهم الأفكار الجديدة المقترحة".

ووفق، الأنباء الليلة الماضية أنه وفقا لمقترح جديد من قبل الوسطاء، سيتم الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات على الأقل.

كشف مصدر مصري مطلع، اليوم، عن أن وفداً "إسرائيليا" وصل القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المصدر المطلع على الوساطة التي تقوم بها القاهرة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لـ"العربي الجديد": إن وفداً إسرائيلياً وصل إلى العاصمة المصرية بتكليف حكومي للبحث عن مخرج للمفاوضات المتعثرة".

وتقدّر "تل أبيب" وجود 59 أسيراً إسرائيلياً محتجون في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.