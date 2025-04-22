92 يوماً من العدوان على جنين.. شهداء وتجريف وإحراق منازل

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم الـ92 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، 7 مواطنين من بلدة جبع والحي الشرقي في جنين، حيث اقتحم الاحتلال بلدة جبع جنوبا وشن حملة مداهمة واعتقالات واسعة شملت 6 مواطنين، فيما اقتحم الاحتلال الحي الشرقي في جنين واعتقل شاباً.

وفي قرية الجلمة، هدم الاحتلال 10 دفيئات زراعية للمواطن واصف أبو فرحة ونجله مقامة على مساحة ١٠ دونمات.

ويوم أمس الاثنين، داهم جنود الاحتلال منازل المواطنين في خلة الصوحة بمحيط مخيم جنين، كما اقتحم الاحتلال بلدة برقين وداهم منازل المعتقل هلال خلوف، وعبد الكريم حمدان، والمعتقل علي خلوف.

وصباح اليوم، نشر جيش الاحتلال فرق المشاة في محيط حي الزهراء القريب من مخيم جنين.

وواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية برفقة صهاريج وقود وصهاريج المياه من حاجز الجلمة إلى محيط مخيم جنين.

وكانت جرافات الاحتلال قد وضعت سواتر ترابية في محيط مسجد طوالبة عند المدخل الشمالي لمخيم جنين، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم.

وبحسب رئيس بلدية جنين محمد جرار، فإن آليات الاحتلال تواصل عمليات الهدم داخل مخيم جنين، وسط تعتيم كامل لعملها هناك، إذ يمنع الاحتلال دخول أي جهة أو شخص إلى داخل المخيم.

وأشار إلى أن الأحصائيات تشير إلى تدمير 600 وحدة سكنية بشكل كامل في المخيم، إضافة إلى أن منازل المخيم كاملة لحقها دمار جزئي، فأصبحت غير صالحة للسكن.

وبحسب محافظة جنين، فإنه يجري العمل على تأمين منازل متنقلة بشكل مؤقت للنازحين، وسيتم العمل على استيعاب الأكثر حاجة في الفترة الأولى من خطة تأمين البيوت المتنقلة التي تعمل الحكومة عليها.

ولفت إلى أن عدد النازحين وصل إلى 21 ألفا موزعين على عموم المحافظة، حيث يوجد في المدينة 6 آلاف نازح، فيما يسكن 3200 في سكنات الجامعة العربية الأمريكية، وفي بلدة برقين 4181 نازحا.

ووصل عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة جنين ومخيمها إلى 39 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات.