الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 51,266 شهيد

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 26 شهيد، و60 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

جاء ذلك خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الصحة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وقالت: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 51,266 شهيد و 116,991 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م".

وأضافت الصحة: "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,890 شهيد، 4,950 اصابة)".