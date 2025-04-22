الصحة: منع إدخال تطعيمات شلل الأطفال لغزة يعيق المرحلة الرابعة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، أنه لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال لليوم الأربعين على التوالي.

وقالت الصحة في تصريح لها: "منع إدخال التطعيمات يعيق جهود تنفيذ المرحلة الرابعة لتعزيز الوقاية من شلل الأطفال.

وأضافت: "602 ألف طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة مالم يتم إدخال التطعيمات".

وأوضحت الصحة أن أطفال غزة يتهددهم مضاعفات صحية خطيرة وغير مسبوقة مع انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب.