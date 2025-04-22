حماس تثمن الدعوات للإضراب الشامل رفضاً لحرب الإبادة

فلسطين اليوم

ثمنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، دعوة مؤسسات وقيادات إسلامية لجعل السبت المقبل يوما لإضراب شامل رفضاً لحرب الإبادة بغزة.

وقالت في تصريح لها حركة حماس: "نثمن دعوة مؤسسات وقيادات إسلامية لجعل السبت المقبل يوما لإضراب شامل حول العالم إدانة لحرب الإبادة في غزة".

ودعت الحركة "لمواصلة الحراك العالمي التضامني وتصعيده في كل المدن والعواصم والساحات حول العالم".

كما دعت لاستمرار المسيرات والإضرابات والاعتصامات وحصار السفارات الصهيونية والأمريكية حتى يتوقف العدوان.