فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، الشهيد إبراهيم حمود من ساحة سوريا وارتقى خلال "طوفان الأقصى".

وقالت في بيان لها: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية: الشهيد المجاهد ابراهيم محمد حمود (33 عام)".

وأوضحت سرايا القدس أن الشهيد حمود من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية، وارتقى على حدود فلسطين المحتلة خلال مشاركته بالتصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال معركة طوفان الأقصى.





نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ " صدق الله العظيم

بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية:

-الشهيد المجاهد ابراهيم محمد حمود (33 عام).

من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية

والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة خلال مشاركته بالتصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال معركة طوفان الأقصى، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

" وإنّه لجهاد نصرٌ أو استشهــــاد "

ســــرايا القــــــــــدس

23 شوال 1446 هــــ

الموافق 21 - 4 - 2025