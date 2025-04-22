ارتفاع قياسي على أسعار الذهب

فلسطين اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، مدفوعة بمخاوف الأسواق المالية التي عززت الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل تزايد الضبابية بشأن السياسات الاقتصادية والنقدية.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية: "ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 بالمئة ليصل إلى 3482.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:34 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3494.66 دولار في وقت سابق من الجلسة".

وأضافت الوكالة: "صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 3492.60 دولار للأوقية، وسط توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة".