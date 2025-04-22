فلسطين اليوم

استُشهد مواطن لبناني، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، بقصف طائرات الاحتلال لسيارة مدنية في جبل لبنان.

وفي السياق، قال الدفاع المدني اللبناني: شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بعورتا بجبل لبنان".

وقالت مصادر محلية: "رتقاء الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في الغارة قرب الناعمة".

كما نشرت صور بعض الصور لموقع اغتيال القيادي بقوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الشيخ حسين عطوي في بعورتا قرب الدامور بجبل لبنان.

وكانت قد استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة بعورتا في قضاء الشوف بجبل لبنان.





